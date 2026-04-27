LSG vs KKR: ‘हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी’, LSG की लगातार 5वीं हार के बाद अपनी टीम पर बरसे कप्तान ऋषभ पंत

LSG vs KKR: आईपीएल 2026 में रविवार रात 38वां मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में केकेआर ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 155 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए, लेकिन एलएसजी भी निर्धारित ओवरों 155 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर में एलएसजी से मिले महज 2 रनों के टारगेट को केकेआर ने पहली ही गेंद हासिल करते हुए जीत दर्ज की। ये टूर्नामेंट में एलएसजी की लगातार पांचवीं हार थी। इस हार के बाद सुपर जायंट्स के कप्‍तान ऋषभ पंत बेहद हताश दिखे। इसके लिए उन्‍होंने पूरी टीम को खरी-खरी सुनाई।