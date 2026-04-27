Virat Kohli Record: जो IPL में कभी नहीं हुआ आज वो कर दिखाएंगे विराट कोहली, मात्र 11 रन बनाते ही बना देंगे ये महारिकॉर्ड

दिल्ली कोहली का होम ग्राउंड माना जाता है और यहां उनका बल्ला हमेशा खूब बोलता रहा है। अरुण जेटली स्टेडियम में कोहली का औसत 66.8 का रहा है, जिसमें उन्होंने 11 पारियों में 7 अर्धशतक जड़े हैं। आईपीएल के अलावा, टी20 क्रिकेट में भी विराट कोहली एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने की कगार पर हैं। उन्हें भारत में 10,000 टी20 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 68 रनों की जरूरत है।