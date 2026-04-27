डेढ़ महीने के भीतर न्यूजीलैंड ने तीसरी बार बदला टीम का कप्तान, 5 मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को दी कमान

New Zealand New T20 Team Captain: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद कप्तानी को लेकर लगातार बदलाव किए हैं। हालात ऐसे रहे कि आईसीसी टूर्नामेंट के बाद अपनी दूसरी सीरीज से पहले ही टीम तीसरी बार कप्तान बदलने को मजबूर हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट 2028 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है और नए चेहरों को मौका दे रहा है।