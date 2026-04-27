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डेढ़ महीने के भीतर न्यूजीलैंड ने तीसरी बार बदला टीम का कप्तान, 5 मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को दी कमान

BAN vs NZ T20 Series 2026: बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट को अचानक अपना कप्तान बदलना पड़ा है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 27, 2026

Nick Kelly

निक केली (फोटो- IANS)

New Zealand New T20 Team Captain: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद कप्तानी को लेकर लगातार बदलाव किए हैं। हालात ऐसे रहे कि आईसीसी टूर्नामेंट के बाद अपनी दूसरी सीरीज से पहले ही टीम तीसरी बार कप्तान बदलने को मजबूर हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट 2028 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है और नए चेहरों को मौका दे रहा है।

वर्ल्डकप के बाद बदले इतने कप्तान

ICC Men's T20 World Cup 2026 के बाद न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ। दोनों टीमें इससे पहले विश्व कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने हुई थीं, जहां कीवी टीम ने जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने दो कप्तानों का ऐलान किया। पहले तीन मैचों के लिए सेंटनर (Mitchell Santner) को कप्तान बनाया गया, जबकि आखिरी दो मुकाबलों के लिए टॉम लैथम (Tom Latham) को जिम्मेदारी दी गई।

हालांकि तीन मैचों के बाद टॉम लैथम चोटिल हो गए और उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा। इसके चलते बीच सीरीज में फिर कप्तान बदलना पड़ा और जेम्स (James Neesham) को टीम की कमान सौंपी गई। दक्षिण अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड को बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए टॉम लैथम को कप्तान बनाया गया था, लेकिन पहले ही मुकाबले से ठीक पहले वह फिर चोटिल हो गए और पूरी सीरीज से बाहर हो गए।

5 मैच खेलने वाले केली बने कप्तान

अब न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सिर्फ 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले निक केली (Nick Kelly) को टीम की कमान सौंप दी है।

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Published on:

27 Apr 2026 01:31 pm

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