BCCI की सख्ती के बावजूद IPL में बार-बार हो रही ये घटना, गावस्कर ने की इन चीजों को रोकने की मांग

इंडियन प्रीमियर लीग टी20 फॉर्मेट में खेला जाता है और कोई भी इस फॉर्मेट का मैच 3 घंटे और 30 मिनट में खत्म करना होता है। अगर इस समय सीमा के भीतर मैच पूरा नहीं होता, तो उस कप्तान और टीम पर मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है, जो अपने 20 ओवर तय समय में नहीं फेंक पाती है। लीग में जितनी बार ये गलती टीम से होती है, जुर्माने की रकम बढ़ती जाती है। लेकिन इसके बावजूद आईपीएल में स्लो-ओवर-रेट की घटना बढती जा रही है। ऐसे में सुनील गावस्कर ने BCCI से अपील की है कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले और यह सुनिश्चित करे कि इस मामले में कोई भी ढिलाई न बरती जाए।