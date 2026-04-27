DC vs RCB Pitch Report: क्या आज टूटेगा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड? दिल्ली की पाटा पिच पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल से बनी हुई है, जो काफी सपाट और समतल है। यह पिच आमतौर पर फ्लैट और बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स खेल पाते हैं। इसके अलावा, स्टेडियम की बाउंड्री भी काफी छोटी है, जो लगभग 65 से 68 मीटर तक ही है। तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना और भी आसान हो जाता है, परिणामस्वरूप यहां ज्यादातर मैच हाई-स्कोरिंग होते हैं। शुरुआती ओवरों में पिच थोड़ी स्लो और टैकी हो सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और अधिक सपाट होती जाती है, जिससे बल्लेबाजों को दूसरी पारी में और बेहतर मौके मिलते हैं।