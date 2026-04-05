Vaibhav Sooryavanshi की जल्द होगी भारतीय सीनियर टीम में एंट्री, BCCI ने बनाया ये खास प्लान

Vaibhav Sooryavanshi हाल ही में 15 साल के हुए हैं। ऐसे में उनकी भारतीय सीनियर टीम में एंट्री का रास्‍ता भी साफ हो गया है, लेकिन इससे पहले उन्‍हें कुछ और इम्‍तेहान देने होंगे। रिपोर्ट है कि इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक खास प्‍लान बनाया है। यह योजना क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए बनाई गई है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अब भारत अपने घरेलू मैदान पर अजेय नहीं रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की भारत की संभावनाएं काफी कम हैं। बोर्ड इस स्थिति पर ध्यान देते हुए रेड-बॉल क्रिकेट में टीम को एक बार फिर से मजबूत बनाने का काम शुरू करने वाला है।