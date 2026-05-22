SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, रजत पाटीदार की वापसी हुई, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

एसआरएच और आरसीबी दोनों का लीग स्टेज का यह आखिरी मैच है। दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आरसीबी 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर अंकतालिका में पहले स्थान पर है, जबकि 13 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर एसआरएच तीसरे स्थान पर है। अपने होम ग्राउंड में आरसीबी पर बड़ी जीत के साथ एसआरएच के पास पहले स्थान पर जाने का मौका है। सीजन का पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था जिसमें आरसीबी 6 विकेट से जीती थी।