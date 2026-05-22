22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, रजत पाटीदार की वापसी हुई, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। SRH ने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, आरसीबी के खेमे में जैकब बेथेल की जगह रजत पाटीदार आए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 22, 2026

RCB vs SRH, IPL 2026

आईपीएल 2026 का मुक़ाबला RCB और SRH के बीच खेला जा रहा है (Photo - IPL Official Site)

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru, 67th Match, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मुक़ाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जा रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

पैट कमिंस ने नहीं किया कोई बदलाव

पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। टॉप-2 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। फाइनल से पहले हम कुछ चीजें आजमाकर देखेंगे। हम बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वालीफाई करना काफी अच्छा रहा। दर्शक बहुत जबरदस्त रहे हैं। उम्मीद है कि हम अच्छे नोट पर टूर्नामेंट का समापन करेंगे। टीम पिछले मैच वाली है।"

रजत पाटीदार की वापसी हुई

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, "हम जहां भी जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे यह हमारे लिए 'होम गेम' हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं? आपको हर मैच में अपने मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना होता है। आपको कई पैमानों पर खरा उतरना होता है। बेथेल को उंगली में चोट लगी है। मैं अब वापस आ गया हूं।"

एसआरएच और आरसीबी दोनों का लीग स्टेज का यह आखिरी मैच है। दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आरसीबी 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर अंकतालिका में पहले स्थान पर है, जबकि 13 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर एसआरएच तीसरे स्थान पर है। अपने होम ग्राउंड में आरसीबी पर बड़ी जीत के साथ एसआरएच के पास पहले स्थान पर जाने का मौका है। सीजन का पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था जिसमें आरसीबी 6 विकेट से जीती थी।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: टिम डेविड, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स।

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: प्रफुल्ल हिंगे, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल।

ये भी पढ़ें

’15 साल के बच्चे के आगे फीकी पड़ी पूरी लीग’, इंग्लैंड में IPL से ज्यादा वैभव का क्रेज, माइकल वॉन का बड़ा दावा
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi batting vs Gayle sixes record, Michael Vaughan Cricbuzz statement IPL 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

22 May 2026 07:22 pm

Published on:

22 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, रजत पाटीदार की वापसी हुई, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

Angkrish Raghuvanshi Injury: KKR को आखिरी मुक़ाबले से पहले बड़ा झटका, अंगकृष रघुवंशी को फ्रेक्चर हुआ, IPL से बाहर हुए

Shane Watson IPL 2026
क्रिकेट

‘मुझे नफरत और नेगेटिविटी मिली…’ विजय शंकर ने IPL और डेमोटिक क्रिकेट से लिया संन्यास, भावुक पोस्ट में छलका दर्द

IPL 2026
क्रिकेट

‘दादा, लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन’, 53 वर्षीय सौरव गांगुली ने 68 गेंदों पर ठोके 132 रन तो फैंस ने की स्‍पेशल डिमांड

Sourav Ganguly playing gully cricket
क्रिकेट

बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, मसूद की जगह सलमान को कप्तानी सौंपने की तैयारी

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood
क्रिकेट

’15 साल के बच्चे के आगे फीकी पड़ी पूरी लीग’, इंग्लैंड में IPL से ज्यादा वैभव का क्रेज, माइकल वॉन का बड़ा दावा

Vaibhav Sooryavanshi batting vs Gayle sixes record, Michael Vaughan Cricbuzz statement IPL 2026,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.