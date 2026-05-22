‘मुझे नफरत और नेगेटिविटी मिली…’ विजय शंकर ने IPL और डेमोटिक क्रिकेट से लिया संन्यास, भावुक पोस्ट में छलका दर्द

विजय शंकर ने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "बीसीसीआई और भारतीय टीम का बहुत आभारी हूं। यहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अनगिनत यादें बनीं और कई प्रेरणादायक पल मिले। देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए हमेशा सर्वोच्च सम्मान की बात रही है।" उन्होंने अपने यादगार पलों का जिक्र करते हुए कहा, "नागपुर में भारत के 500वें वनडे मैच का आखिरी ओवर फेंकना और 2019 विश्व कप में पहली गेंद पर विकेट लेना, ये वो पल हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।"