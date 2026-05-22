Angkrish Raghuvanshi Injury: KKR को आखिरी मुक़ाबले से पहले बड़ा झटका, अंगकृष रघुवंशी को फ्रेक्चर हुआ, IPL से बाहर हुए

Angkrish Raghuvanshi ruled out of IPL 2026: तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेला जाने वाला आखिरी मुक़ाबला हर हाल में जीतना होगा। लेकिन इससे पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा है। युवा स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी उंगली में फ्रैक्चर की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं। वे रविवार को दिल्ली के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में भी केकेआर की प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं होंगे।