‘इतने साल बाद दुनिया उसके कदमों में होगी’ वैभव सूर्यवंशी को लेकर जोस बटलर की बड़ी भविष्यवाणी

बटलर ने कहा कि मैंने कहा था कि उसे ज्‍यादा उत्साहित मत करो, लेकिन वह इस उम्र में अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। जरा सोचिए कि 21 या 25 साल की उम्र में वह कहां होगा, पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे खेलते देखना बहुत शानदार है। तुमने अंडर-19 विश्व कप में अंग्रेजों का दिल तोड़ दिया था। यह बहुत बढ़िया है। तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसे जारी रखो। इतनी आजादी के साथ खेलना देखना बहुत कमाल का है।