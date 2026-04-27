‘क्लिप बार-बार देखी, इसकी जांच होनी चाहिए’, अंगकृष को आउट दिए जाने पर अंपायर पर भड़के आईपीएल के पूर्व आईपीएल कमिश्नर

केकेआर की पारी के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव के खिलाफ अंगकृष ने मिड-ऑन की तरफ शॉट खेला और तेजी से रन चुराने के लिए दौड़े। हालांकि, दूसरे छोर पर खड़े कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया। अंगकृष ने अपना विकेट बचाने के प्रयास में डाइव लगाई। इसी दौरान फील्डर का थ्रो सीधा उनके पैर पर आकर लगा, जिसके बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। मैदानी अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की मदद ली और अंगकृष को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के कारण आउट करार दे दिया गया।