पाकिस्तान दौरे पर जाएंगी इंग्लैंड और श्रीलंका, तीनों देशों के बीच खेली जाएगी ट्राई-सीरीज

इन्हीं नतीजों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने वनडे विश्व कप 2027 की तैयारी के लिए कई बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ ट्राई-सीरीज आयोजित करेगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस सीरीज के लिए अपनी सहमति दे दी है और अगले कुछ दिनों में इसके मैचों की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। श्रीलंका पहले टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा, इसलिए वनडे ट्राई-सीरीज टेस्ट मैचों के समाप्त होने के बाद खेली जाएगी।