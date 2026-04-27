27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: पूरे सीजन से बाहर हुए मिचेल सेंटनर, मुंबई के स्क्वाड में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका का यह खतरनाक गेंदबाज

महाराज, साउथ अफ्रीका के सभी फॉर्मेट में सबसे अनुभवी स्पिनर्स में से एक हैं। सटीक नियंत्रण और लगातार दबाव बनाने की क्षमता वाले इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने साल 2016 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से प्रोटियाज टीम में जगह बनाए रखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 27, 2026

IPL 2026

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (photo - IPL)

Keshav Maharaj as replacement for injured Mitchell Santner: मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच मिचेल सेंटनर की जगह साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल करने की पुष्टि की है। सेंटनर पिछले मैच में अपने बाएं कंधे में लगी चोट के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। केशव महाराज 75 लाख रुपए की कीमत पर इस टीम से जुड़े हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "मुंबई इंडियंस (एमआई) ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को मिचेल सेंटनर की जगह टीम में शामिल किया है। सेंटनर टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके बाएं कंधे में चोट लग गई थी। सेंटनर को यह चोट मुंबई इंडियंस के पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच पकड़ने की कोशिश करते समय लगी थी। महाराज एक अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर हैं और हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। वह दो आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने साल 2024 में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। वह 75 लाख रुपए में एमआई की टीम में शामिल हुए हैं।"

महाराज, साउथ अफ्रीका के सभी फॉर्मेट में सबसे अनुभवी स्पिनर्स में से एक हैं। सटीक नियंत्रण और लगातार दबाव बनाने की क्षमता वाले इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने साल 2016 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से प्रोटियाज टीम में जगह बनाए रखी है।

केशव महाराज को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में साउथ अफ्रीकी टीम के लिए तब चुना गया था, जब उन्होंने एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के तौर पर डेब्यू किया और इस फॉर्मेट में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया था।

36 वर्षीय केशव महाराज 62 टेस्ट मुकाबलों में 218 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 56 वनडे मैचों में उनके नाम पर 73 विकेट हैं। केशव महाराज ने 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 55 विकेट निकाले हैं। वह आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 मैच खेले, जिसमें उनके नाम पर 2 विकेट हैं। आईपीएल के अलावा, केशव महाराज एसए20, कैरेबियन प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेले हैं। आईपीएल 2026 मे मुंबई इंडियंस 7 में से 5 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के बाद एमआई को आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा।

ये भी पढ़ें

Virat Kohli Record: जो IPL में कभी नहीं हुआ आज वो कर दिखाएंगे विराट कोहली, मात्र 11 रन बनाते ही बना देंगे ये महारिकॉर्ड
क्रिकेट
Virat Kohli 9K runs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

27 Apr 2026 08:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: पूरे सीजन से बाहर हुए मिचेल सेंटनर, मुंबई के स्क्वाड में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका का यह खतरनाक गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

NZ vs BAN: तीन -तीन कप्तान बदलने के बाद भी नहीं जीत पा रही न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ने6 विकेट से हराया

NZ vs CAN Match Highlights
क्रिकेट

‘क्लिप बार-बार देखी, इसकी जांच होनी चाहिए’, अंगकृष को आउट दिए जाने पर अंपायर पर भड़के आईपीएल के पूर्व आईपीएल कमिश्नर

IPL 2026
क्रिकेट

‘मैम, एक मैच में ओपनिंग मिल जाए तो…’, प्रीति जिंटा से चहल ने कर दी ऐसी डिमांड कि फैंस रह गए हैरान!

Yuzvendra Chahal funny comment Preity Zinta
क्रिकेट

पाकिस्तान दौरे पर जाएंगी इंग्लैंड और श्रीलंका, तीनों देशों के बीच खेली जाएगी ट्राई-सीरीज

क्रिकेट

कभी इस वजह से काटने वाला था हाथ, अब हो रही टीम इंडिया में एंट्री की मांग, IPL 2026 में कहर बरपा रहे मोहसिन खान

mohsin khan 5 wicket haul ipl 2026 lsg vs kkr injury comeback india team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.