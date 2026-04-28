IPL 2026 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स को बुरी तरह हराने के बाद RCB का नेट रन रेट मजबूत, टॉप 4 में ये टीमें

डीसी और आरसीबी मैच पर नजर डालें तो आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। भुवनेश्वर कुमार ने पारी की दूसरी गेंद पर ही साहिल पारेख को बोल्ड कर विकेट लेने का जो सिलसिला शुरु किया, उसके बाद डीसी कभी संभल नहीं पाई। पूरी टीम 16.3 ओवर में 75 रन पर सिमट गई। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए अभिषेक पोरेल ने अगर 30 रन नहीं बनाए होते तो स्थिति और बुरी हो सकती थी। भुवी ने 3 ओवर में 5 रन देकर 3 और हेजलवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लिए। रासिख सलाम, सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट लिए।