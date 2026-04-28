मिचेल स्टार्क की IPL 2026 में वापसी तय, इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, कप्तान अक्षर पटेल किया कन्फ़र्म

मिचेल स्टार्क (Photo - IANS)
IPL 2026, Mitchell Starc Delhi Capitals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई है जो टीम की किस्मत बदल सकती है। लगातार हार की मार झेल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक, मिचेल स्टार्क का साथ मिलने वाला है। कप्तान अक्षर पटेल ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि स्टार्क वापसी के लिए तैयार हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिली करारी शिकस्त (75 रन पर ऑलआउट) के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) की हालत खस्ता है। 8 मैचों में से 5 हारकर टीम सातवें पायदान पर है। ऐसे में अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि स्टार्क टीम के साथ जुड़ चुके हैं। स्टार्क एशेज सीरीज के बाद से मैदान से दूर थे, लेकिन अब उन्हें 1 मई से NOC मिल गई है। इसका मतलब है कि राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले में वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं।
अक्षर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि स्टार्क उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके वर्कलोड मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा जाएगा। कप्तान ने कहा, 'स्टार्क टीम में शामिल हो गए हैं और 1 मई से चयन के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि, हम उनके वर्कलोड पर नजर रख रहे हैं क्योंकि वे लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। जैसे ही वे पूरी तरह फिट महसूस करेंगे, हम उन्हें खिलाएंगे।'
दिल्ली कैपिटल्स के पास अब 6 मैच बचे हैं। अगर टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो उन्हें कम से कम 5 मैच जीतने होंगे। स्टार्क के आने से गेंदबाजी तो मजबूत होगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि उन्होंने जनवरी से कोई प्रोफेशनल मैच नहीं खेला है। क्या उनकी पुरानी धार वापस दिखेगी? यह देखना दिलचस्प होगा।
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