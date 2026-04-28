मिचेल स्टार्क की IPL 2026 में वापसी तय, इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, कप्तान अक्षर पटेल किया कन्फ़र्म

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिली करारी शिकस्त (75 रन पर ऑलआउट) के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) की हालत खस्ता है। 8 मैचों में से 5 हारकर टीम सातवें पायदान पर है। ऐसे में अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि स्टार्क टीम के साथ जुड़ चुके हैं। स्टार्क एशेज सीरीज के बाद से मैदान से दूर थे, लेकिन अब उन्हें 1 मई से NOC मिल गई है। इसका मतलब है कि राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले में वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं।