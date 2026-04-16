RCB ने CSK के लिए बजाया ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी-चटनी’, विवाद बढ़ा; अब BCCI लेगा एक्शन!

एक सीनियर IPL अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्हें CSK की शिकायत मिल गई है और IPL गवर्निंग काउंसिल इस मामले की जांच करेगी। काशी विश्वनाथन (CSK मैनेजिंग डायरेक्टर) ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'DJ का काम अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है, लेकिन यहां हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां की गईं। हमने इसीलिए BCCI को पत्र लिखा है।' गाने के अलावा, CSK ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि जब उनके खिलाड़ी आउट हो रहे थे, तब DJ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर उनके खिलाफ टिप्पणियां कर रहा था। उनका कहना है कि DJ का काम माहौल बनाना है, न कि विपक्षी टीम को नीचा दिखाना।