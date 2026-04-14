CSK vs KKR: क्या आज CSK में नजर आएंगे धोनी? प्रैक्टिस नेट्स में हुई वापसी, जानें कोलकाता के खिलाफ प्लेइंग 11!

फैन्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या MS Dhoni आज खेलेंगे? खबर ये है कि धोनी ने चेपक स्टेडियम में प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आज खेलने की उम्मीद बहुत कम है। धोनी को काफ स्ट्रेन (पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव) है, जिसकी वजह से वो इस सीजन के शुरुआती 4 मैच नहीं खेल पाए हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान धोनी ने सिर्फ हल्की बल्लेबाजी की है और उन्होंने माइकल हसी की थ्रोडाउन गेंदों का सामना किया। उन्होंने अभी तक पूरी ताकत के साथ बैटिंग या विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। कोच स्टीफन फ्लेमिंग का कहना है कि धोनी मैदान पर न सही, पर टीम के साथ जुड़कर अभी भी बड़ा रोल निभा रहे हैं।