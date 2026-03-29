जानें, IPL 2026 में कितने मैच मिस करेंगे MS Dhoni? अब CSK खेमे से आई ये चौंकाने वाली रिपोर्ट

IPL 2026, CSK, MS Dhoni:महेंद्र सिंह धोनी अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखा जाए तो यह उनका आखिरी IPL होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 44 साल की उम्र में उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है। धोनी पिछले एक महीने से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उनकी मांसपेशियों (Calf strain) में खिंचाव आ गया है। इस चोट की वजह से वो करीब तीन हफ्ते के लिए बाहर हो सकते हैं। हालांकि CSK ने आधिकारिक तौर पर दो हफ्ते की बात कही है, लेकिन टीम के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पहले उनका लौटना मुश्किल है। इसका सीधा मतलब यह है कि धोनी कम से कम 6 मैच मिस कर सकते हैं। यहां तक कि 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले बड़े मैच में भी उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है।