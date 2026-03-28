IPL 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हुए MS Dhoni, ये दिग्गज बोले- माही अब 2 ओवर के खिलाड़ी बनकर रह गए!

इरफान पठान ने एक बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब धोनी को अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए। पठान के अनुसार, संजू सैमसन धोनी की जगह लेने के लिए सबसे सही खिलाड़ी हैं। सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे हैं। CSK ने उन्हें बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम में शामिल किया है।

इरफान ने कहा, 'धोनी खुद चाहेंगे कि संजू जैसे काबिल खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जाए। संजू के आने के बाद धोनी अब यह कह सकते हैं कि शायद अब समय आ गया है।'