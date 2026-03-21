IPL 2026 से पहले CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, ट्रेनिंग सेशन में लंगड़ाते नजर आए एमएस धोनी, देखें वीडियो

धोनी इस फ्रैंचाइजी का पर्याय बने हुए हैं, लेकिन इस सीजन में फर्क यह है कि सीएसके के पास अब विकल्प मौजूद हैं। संजू सैमसन के आने से विकेटकीपिंग का एक सही विकल्प मिल गया है। यह कुछ ऐसा है, जो पिछले कुछ सालों में उनके पास नहीं था। इससे मैनेजमेंट को धोनी के मामले में लचीलापन मिलेगा। चाहे इसका मतलब उनके काम के बोझ को मैनेज करना हो, उनका इस्तेमाल ज्‍यादा सोच-समझकर करना हो या फिर उन्हें धीरे-धीरे मैचों में शामिल करना हो। टीम में जोरदार बैटिंग करने वाले उर्विल पटेल भी मौजूद हैं।