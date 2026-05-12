DC के खिलाफ युजवेंद्र चहल को एक भी ओवर न देने पर उठे सवाल, श्रेयस अय्यर ने बताई असली वजह

हालांकि, धर्मशाला में उनकी गेंदबाजी बीच के ओवरों में होती तो शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उन्हें एक भी ओवर फेंकने का मौका नहीं दिया। जब इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में युजवेंद्र चहल से बीच में ओवर कराने का विचार था। लेकिन जिस तरीके से तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट मिल रही थी और पिच से उन्हें मदद मिल रही थी, उसी वजह से उन्होंने चहल से एक भी ओवर नहीं करवाया। हालांकि, इस पर उन्होंने निराशा भी जताई कि तेज गेंदबाज सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा।