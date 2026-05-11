IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी नहीं इन दो भारतीय बल्लेबाज ने मिचेल स्टार्क को मैच की पहली ही गेंद पर मारा छक्का

पंजाब ने इस मैच की शुरुआत धमकदार अंदाज़ में की। टीम के युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने दिल्ली के घटक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। यह इस सीजन दूसरी बार है जब किसी बल्लेबाज ने स्टार्क को पहली की बॉल पर सिक्स मारा है। इससे पहले जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए मुक़ाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशसवी जायसवाल ने भी ऐसा किया था।