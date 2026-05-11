PBKS vs DC: ‘करो या मरो’ मुक़ाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, बादल दी आधी टीम, इन खिलाड़ियों की हुई छुट्टी

दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "जब तक आप पिच पर नहीं खेलते, तब तक आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। मैदान पर जाओ और अच्छा करो। हम प्वाइंट्स टेबल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते, बस अपनी काबिलियत और अपनी समझ पर ध्यान देना चाहिए, यही हमने पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा नहीं किया है। हमने अपनी समझ पर भरोसा नहीं किया और दबाव में अच्छा नहीं किया। उतार-चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी उससे आगे बढ़ते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह बेन ड्वारशियस आए हैं, जिन्हें थोड़ी चोट लगी है।"