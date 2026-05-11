IPL की सबसे तेज फिफ्टी में जड़ने में एमएस धोनी ने की उर्विल पटेल की मदद! CSK स्टार ने खोला राज़

2025 में आईपीएल डेब्यू करने वाले उर्विल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहला मैच खेला और 11 गेंदों में 31 रन की तूफानी पारी खेली। अगले मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ 19 गेंदों में 37 रन बनाए। इस सीजन भी अपने शुरुआती 4 मैच में वह सिर्फ 45 रन बना पाए थे लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और ज्वाइंट फास्टेस्ट फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 23 गेंदों में 65 रन की पारी खेली, जिसमें छक्के और 2 चौके शामिल थे।