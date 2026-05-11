एक ही दिन में 2 टीमों का कट गया प्लेऑफ्स से पत्ता, अब बची 8 टीमों में से ये 4 सबसे बड़ी दावेदार

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में रविवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में जहां सीएसके ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी तोड़ दीं। मतलब, एक ही दिन में दो टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गईं। अब प्लेऑफ की रेस में आठ टीमें बची हैं।