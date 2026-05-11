Australia squad announce for Pakistan tour: क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने आगामी पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट और ट्रैविस हेड पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, जो 30 मई से शुरू हो रही है। ये सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए भारत में ही रहेंगे। पूरी संभावना है कि कमिंस, हेजलवुड, कोनोली, बार्टलेट और हेड को आईपीएल प्लेऑफ में अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप चार में जगह बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।