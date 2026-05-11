PBKS vs DC के मैच में बारिश का साया, अगर रद्द हुआ मैच तो जानें किस टीम का बिगड़ेगा प्लेऑफ्स का समीकरण

हालांकि, अगर दिल्ली जीतती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बनी रहेंगी। दूसरी ओर, अगर पंजाब जीतती है तो वह 15 अंकों के साथ सीधे अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएंगे। ऐसे में पंजाब किंग्स एक अंक लेकर भी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि पहले ही मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अंतिम 4 की रे से बाहर हो चुकी हैं।