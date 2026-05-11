RCB playoffs qualification scenario: टेबल टॉपर बनी आरसीबी अब भी प्लेऑफ की रेस से हो सकती है बाहर, समझें सारे समीकरण

RCB playoffs qualification scenario: रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार रात बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने एमआई को आईपीएल 2026 से बाहर करने के लिए आखिरी गेंद तक संघर्ष किया। 167 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की गाड़ी एक समय पटरी से उतर चुकी थी। इसके बाद क्रुणाल पंड्या ने बल्लेबाजी की कमान संभाली और 46 गेंदों में 73 रन बनाकर प्लेऑफ में क्‍वालीफाई करने की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा।