11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB playoffs qualification scenario: टेबल टॉपर बनी आरसीबी अब भी प्लेऑफ की रेस से हो सकती है बाहर, समझें सारे समीकरण

RCB playoffs qualification scenario: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्‍टेडियम में एमआई को हराकर आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इस मैच के बाद अब आरसीबी के प्‍लेऑफ में पहुंचने के सभी समीकरण समझते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 11, 2026

RCB playoffs qualification scenario

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

RCB playoffs qualification scenario: रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार रात बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने एमआई को आईपीएल 2026 से बाहर करने के लिए आखिरी गेंद तक संघर्ष किया। 167 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की गाड़ी एक समय पटरी से उतर चुकी थी। इसके बाद क्रुणाल पंड्या ने बल्लेबाजी की कमान संभाली और 46 गेंदों में 73 रन बनाकर प्लेऑफ में क्‍वालीफाई करने की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा।

आखिरी तीन गेंदों पर जब 9 रनों की दरकार थी, तब भुवनेश्‍वर कुमार और रासिक सलाम ने टीम की नैया पार लगाई। बहुत ही कम अंतर से मिली इस जीत के साथ आरसीबी 11 मैचों में 7 जीत के साथ टेबल में टॉपर बन गई है। अब सवाल ये है कि क्‍या वह आसानी से प्‍लेऑफ में पहुंच पाएगी या फिर उसकी राह अभी कांटों भरी है? आइये एक नजर उसके सभी समीकरण पर डालते हैं।

क्या बेंगलुरु IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएगा?

बेंगलुरु के लिए समीकरण जितने आसान हो सकते हैं, उतने ही आसान हैं। उसके पास अब 14 पॉइंट्स हैं और बचे हुए तीन मैचों में से सिर्फ एक जीत से उनका प्‍लेऑफ का टिकट पक्‍का हो जाएगा। उसका लक्ष्य टॉप-2 में बने रहने पर होगा और 18 पॉइंट्स के साथ डिफेंडिंग चैंपियन के लिए यह स्‍थान पक्का हो सकता है।

आरसीबी के सभी समीकरण

RCB अगर 1 मैच जीतती है: एक जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें शायद एक एलिमिनेटर और उसके बाद एक क्वालीफायर खेलना पड़ सकता है।

अगर 2 मैच जीतती है: 18 पॉइंट्स के साथ वह टॉप-2 में जगह बना सकती है। ऐसे में उसकी एक बाधा कम हो जाएगी, और लगातार दूसरा खिताब जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा।

अगर 3 मैच जीतती है: इससे वह पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन, अभी के हिसाब से तीन टीमें 14 पॉइंट्स पर बराबरी पर हैं। इसलिए कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।

अगर कोई मैच नहीं जीतती: ऐसे में उसकी क्वालीफिकेशन खतरे में पड़ जाएगा। यहां से उसे या तो दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना होगा या फिर बाहर हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

RCB को मैच जिताने के बाद भावुक हुए क्रुणाल पंड्या, रुंधा गला तो इयान बिशप को मांगनी पड़ी माफी
क्रिकेट
Krunal Pandya get emotional

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

11 May 2026 11:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB playoffs qualification scenario: टेबल टॉपर बनी आरसीबी अब भी प्लेऑफ की रेस से हो सकती है बाहर, समझें सारे समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB के कोच एंड्रयू फ्लावर को अंपायर से उलझना पड़ा भारी, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर BCCI ठोका तगड़ा जुर्माना

RCB head coach Andy Flower fined
क्रिकेट

IPL से बाहर होने के बाद क्या हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया? जानें इसके पीछे का सच

Hardik Pandya Unfollows Mumbai Indians
क्रिकेट

पैट कमिंस समेत आधा दर्जन ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍टारों ने IPL के लिए छोड़ा पाकिस्तान दौरा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अपडेट

Australia squad announce for Pakistan tour
क्रिकेट

RCB को मैच जिताने के बाद भावुक हुए क्रुणाल पंड्या, रुंधा गला तो इयान बिशप को मांगनी पड़ी माफी

Krunal Pandya get emotional
क्रिकेट

‘यह बात पचाना मुश्किल है’, आईपीएल 2026 से बाहर होने के बाद भड़के MI के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव

RCB vs MI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.