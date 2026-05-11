RCB vs MI: मरने दो उसे… क्रुणाल पंड्या की चोट पर कमेंट्री के दौरान ये क्या बोल गए बद्रीनाथ

सीजन की सातवीं जीत का श्रेय कप्तान रजत पाटीदार ने क्रुणाल पांड्या को दिया। एमआई के खिलाफ मिली जीत के बाद आरसीबी के कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि अब मेरी पल्स सामान्य है, लेकिन यह बहुत कड़ा मैच था। कुल मिलाकर यह शानदार मुकाबला रहा और खासतौर पर क्रुणाल पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया। वह हमारी इस जीत के सूत्रधार रहे।" क्रुणाल को नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने के फैसले पर रजत ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हमारा (टीम का) फैसला था। मुझे लगता है कि हमने टीम मीटिंग वगैरह में इस पर बात की है। हम जानते हैं कि वह इस तरह की पारियां खेल सकते हैं। वह पहले भी नंबर पांच पर खेल चुके हैं। हालांकि, हम उन्हें नंबर पांच पर खेलने का मौका देना चाहते थे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। क्रुणाल के पास काफी अनुभव है और वह बड़े स्टेज या फिर दबाव भरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हैं।"