आज प्लेऑफ्स की रेस से तीसरी टीम होगी बाहर या बनी रहेगी उम्मीदें? धर्मशाला में होगा रोमांचक मुकाबला

पंजाब किंग्स लगातार 3 मैच हार चुकी है और अब जब अंतिम 4 की रेस तेज हो गई है, वह जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। टीम शुरुआती 7 मैच तक अजेय रही, जिसमें से 6 में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को जीत मिली और 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। धर्मशाला में पंजाब किंग्स ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखती है या पंजाब किंग्स जीत की पटरी पर लौटती है। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण JioHotstar और Star Sports नेटवर्क पर होगा।