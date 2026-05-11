टीम में जगह पक्की करने के लिए डेस्परेट थे संजू सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह टूट गए थे

अब संजू ने खुद मान लिया है कि टूर्नामेंट से ठीक पहले उम्मीदों का बोझ उन्हें पूरी तरह तोड़ चुका था। 2024 टी20 विश्व कप के बाद वे भारतीय टीम के पहले विकल्प ओपनर थे, लेकिन 2026 विश्व कप के करीब पहुंचते -पहुंचते पहले शुभमन गिल ने और फिर इशान किशन ने उनकी जगह छीन ली। अभिषेक शर्मा के चोटिल होने पर उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, उसके बाद फिर बाहर कर दिया गया। जब भारतीय टॉप ऑर्डर फ्लॉप चल रहा था और कप्तान सूर्यकुमार यादव से संजू को टीम में वापस लाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ा दिया था।