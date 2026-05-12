राहुल द्रविड़ के साथ गेल, डुप्लेसी और मैक्सवेल ने खरीदी फ्रेंचाइजी, इस लीग में विदेशी टीमें भी लेंगी हिस्सा

राहुल द्रविड़ ने ETPL से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा, "इस लीग की सोच ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह लीग यूरोप में क्रिकेट को आगे बढ़ाने और नई प्रतिभाओं को मौका देने का बड़ा मंच बन सकती है। जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना हमेशा से उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। डबलिन में क्रिकेट को लेकर लोगों में काफी जुनून है और यहां खेल के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि ETPL आने वाले समय में यूरोप में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।”