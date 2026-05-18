Vaibhav Sooryavanshi weakness: दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ राजस्‍थान रॉयल्‍स की ज्यादातर पारी उनके टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द ही घूमती रही हैं, जिन्होंने टॉप पर एक और निडर पारी खेलकर काफी प्रभावित किया। इस युवा खिलाड़ी ने दिल्‍ली के खिलाफ 21 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे। उन्‍होंने एक बार फिर राजस्थान को ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर जबरदस्त शुरुआत दी। इस मैच में राजस्‍थान की हार से ज्‍यादा चर्चा वैभव की कमजोरी को लेकर हो रही है। धीमी गेंदों को उनकी कमजोरी बताया जा रहा है। इस पर रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने नाराजगी जताई है। उन्‍होंने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी परफेक्‍ट नहीं होता है।