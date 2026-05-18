वैभव सूर्यवंशी की पकड़ी गई सबसे बड़ी कमजोरी, टीम इंडिया के लिए डेब्यू में बन सकता है रोड़ा

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल थे। कैफ ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, "इस तरह की फील्डिंग आईपीएल में देखकर काफी बुरा लगता है। आज यश राज ने केएल राहुल का कैच तब छोड़ा, जब वह खाता भी नहीं खोल सके थे। वैभव सूर्यवंशी ने भी कई मिसफील्ड कीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सीजन वैभव सूर्यवंशी ने एक भी कैच नहीं पकड़ा है। इंडिया के लिए खेलते हुए उन्हें और ज्यादा शार्प होना पड़ेगा।"