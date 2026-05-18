हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को मिल सकता है प्लेऑफ्स का टिकट, जानें सबसे आसान समीकरण

Rajasthan Royals Playoffs Scenario in IPL 2026: आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के साथ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है, लेकिन उनकी संभावनाएं न के बराबर बची हैं। दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स की राह भी मुश्किल हुई है, लेकिन अभी भी उनके अंतिम चार में पहुंचने की संभावना बनी हुई है।