PBKS vs RCB: शशांक सिंह की तूफानी पारी बेकार, बेंगलुरु ने पंजाब को 23 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह

पंजाब किंग्स को जीत के लिए 223 रन की जरूरत थी। पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पारी की शुरुआत में प्रियांश आर्य (0), प्रभसिमरन सिंह (2) और कप्तान श्रेयस अय्यर (1) के विकेट जल्द गिरा दिए। तीनों बल्लेबाजों ने 19 रन तक पवेलियन लौट गए थे। इन झटकों से पंजाब कभी नहीं उबर नहीं पाई। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों पर 56 रन बनाकर टीम के लिए हल्की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनका अकेला प्रयास पर्याप्त नहीं रहा। पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बना सकी और 23 रन से मैच हार गई। पंजाब के लिए कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 37, सूर्यांश शेड्गे ने 22 गेंद पर 35 और मार्कस स्टॉयनिस ने 25 गेंदों पर 37 रन बनाए।