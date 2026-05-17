17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PBKS vs RCB: शशांक सिंह की तूफानी पारी बेकार, बेंगलुरु ने पंजाब को 23 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह

इस जीत के साथ RCB प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं PBKS को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 17, 2026

IPL 2026 PBKS vs RCB

RCB ने PBKS को हरा प्लेऑफ में बनाई जगह (Photo - IPL 2026)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 61वां मुकाबला गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जा रहा है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया।

पंजाब किंग्स लगभग बाहर

इस महत्वपूर्ण जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। सीजन के 13वें मैच में आरसीबी की यह 9वीं जीत थी और 18 अंक के साथ टीम शीर्ष पर है। वहीं पंजाब किंग्स को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। पहले छह मैच लगातार जीतकर शानदार शुरूआत करने वाली पंजाब किंग्स के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है। टीम अब मुश्किल स्थिति में पहुंच गई है।

पंजाब किंग्स को जीत के लिए 223 रन की जरूरत थी। पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पारी की शुरुआत में प्रियांश आर्य (0), प्रभसिमरन सिंह (2) और कप्तान श्रेयस अय्यर (1) के विकेट जल्द गिरा दिए। तीनों बल्लेबाजों ने 19 रन तक पवेलियन लौट गए थे। इन झटकों से पंजाब कभी नहीं उबर नहीं पाई। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों पर 56 रन बनाकर टीम के लिए हल्की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनका अकेला प्रयास पर्याप्त नहीं रहा। पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बना सकी और 23 रन से मैच हार गई। पंजाब के लिए कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 37, सूर्यांश शेड्गे ने 22 गेंद पर 35 और मार्कस स्टॉयनिस ने 25 गेंदों पर 37 रन बनाए।

आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2, रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को 1-1 विकेट मिला। पंजाब की 13वें मैच में 6 हार थी। पंजाब ने सीजन के 6 मैच लगातार जीते थे और अब उसे लगातार छठे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के 13 मैचों में अब 13 अंक हैं। टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है, लेकिन प्लेऑफ की राह अब मुश्किल हो गई है।

इससे पहले, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए थे। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक लगाया था। कोहली ने 37 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली, जबकि वेंकटेश ने 40 गेंदों पर 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से नाबाद 73 रन की पारी खेली।

इसके अलाव, देवदत्त पड्डिकल ने 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 45 और टिम डेविड ने 12 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए हरप्रीत बराड़ ने 2, जबकि अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें

PBKS vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुने पंजाब किंग्स को दिया 223 रनों का लक्ष्य, वेंकटेश अय्यर ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
क्रिकेट
Virat Kohli RCB vs PBKS

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

17 May 2026 08:24 pm

Published on:

17 May 2026 07:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PBKS vs RCB: शशांक सिंह की तूफानी पारी बेकार, बेंगलुरु ने पंजाब को 23 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियन पराग की वापसी हुई, देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

आज 2 विकेट लेते ही नेहरा, बोल्‍ट और कुंबले से आगे निकले भुवनेश्‍वर कुमार, 35 साल की उम्र में किया कमाल

Bhuvneshwar Kumar New IPL Records
क्रिकेट

विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, सबसे ज्‍यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्‍लेबाज की लिस्‍ट में टॉप पर पहुंचे

Virat Kohli T20s Records
क्रिकेट

PBKS vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुने पंजाब किंग्स को दिया 223 रनों का लक्ष्य, वेंकटेश अय्यर ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

Virat Kohli RCB vs PBKS
क्रिकेट

धोनी को भी नहीं पता, मैंने उसके लिए ऐसा किया; सौरव गांगुली ने ऐसे कराया था ‘कैप्टन कूल’ का डेब्यू , अब खोला राज

Sourav Ganguly
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.