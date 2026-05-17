धोनी को भी नहीं पता, मैंने उसके लिए ऐसा किया; सौरव गांगुली ने ऐसे कराया था ‘कैप्टन कूल’ का डेब्यू , अब खोला राज

राज शमानी के पॉडकास्ट में बात करते हुए गांगुली ने बताया कि धोनी का राष्ट्रीय टीम में इतना तेज उभरना कोई संयोग नहीं था। उन्होंने खुद जमशेदपुर जाकर घरेलू क्रिकेट में धोनी को देखा और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया। गांगुली ने कहा, “मुझे खुद देखना था, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए उन्हें टीम में चुनने का फैसला टाल दिया। फिर मैं मैच देखने जमशेदपुर गया।” गांगुली ने मुस्कुराते हुए कहा, “धोनी को पता भी नहीं था कि मैं मैच देखने आया हूं।”