‘वह 14 का हो या 15 का, मुझे फर्क नहीं पड़ता’ वैभव सूर्यवंशी पर रवि शास्त्री ने BCCI को दी इतिहास रचने वाली सलाह

रवि शास्त्री चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें वैभव की उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। शास्त्री का मानना है कि इस लड़के में वो बात है जो बड़े-बड़ों में नहीं होती। अगर शास्त्री की यह बात मान ली जाती है, तो वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल यह रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है।