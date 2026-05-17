PBKS vs RCB: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 61वें मुकाबले में रविवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका लगा है। आरसीबी के नियमित कप्तान रजत पाटीदार इस मैच में नहीं खेल रहे है। इस अहम मैच में टीम की जिम्मेदारी जितेश शर्मा को सौंपी गई है। आईपीएल 2026 की टेबल-टॉपर आरसीबी प्लेऑफ क्वालीफिकेशन से सिर्फ एक जीत दूर है। इस मैच को जीतकर वह जहां प्‍लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई कर जाएगी तो क्‍वालीफायर-1 के लिए भी मजबूत बढ़त बना लेगी।