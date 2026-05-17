हार के बाद इन खिलाड़ियों पर भड़के शुभमन गिल, जानें क्यों कहा कि उनकी टीम नहीं थी जीत की हकदार

Shubman Gill on KKR vs GT: आईपीएल 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को 29 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में दो विकेट गंवाकर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 248 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस 218 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने शानदार पारियां खेलीं। जोस बटलर (Jos Buttler) ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। इसके बाद शुभमन गिल ने हार की असली वजह बताई।