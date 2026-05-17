जीत के बावजूद KKR को बड़ा झटका, 18 करोड़ में लेने वाला गेंदबाज फेंक पाया है सिर्फ 8 गेंद

पहले 11 मैचों से पथिराना के बाहर होने की वजह से केकेआर को नुकसान तो हुआ ही है, जिसकी वजह से टीम प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स का 18 करोड़ का दांव फेल होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केकेआर प्लेऑफ से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है और एक मैच हारते ही उनके अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीद टूट जाएंगी।