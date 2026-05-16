16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR vs GT: फिन एलेन ने मार – मार के किया गुजरात के गेंदबाजों का बुरा हाल, IPL इतिहास के दूसरे सबसे तेज शतक से चूके

फिन एलन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंद पर चार चौके और 10 छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेली। इस दौरना उनका स्ट्राइक रेट 265.71 का रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 16, 2026

फिन एलन ने गुजरात के गेंदबाजों को जमकर कूटा (photo - IPL Official Site)

Finn Allen, Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 60वां मुकाबला तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच में केकेआर के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने मार - मार के गुजरात के गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया।

एलन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

एलन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंद पर चार चौके और 10 छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेली। इस दौरना उनका स्ट्राइक रेट 265.71 का रहा। एलन को साई किशोर ने राशिद खान के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया। इसी के साथ वे आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान फिन एलन ने 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह शानदार फॉर्म में नजर आए और अंगकृष रघुवंशी के साथ 95 रनों की साझेदारी की।

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम एक-एक करके हर मैच पर ध्यान दे रहे हैं। हमें तीन मैच जीतने हैं और फिर देखना है कि आगे क्या होता है। पिछले पांच मैचों में हमने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। हम पहले फील्डिंग करना भी चाह रहे थे। पिच में थोड़ी नमी है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वरुण फिट हैं और टीम में वापस आ गए हैं।"

केकेआर 11 मैचों में 4 जीत और एक रद्द मैच से 1 अंक से हासिल कर कुल 9 अंकों के साथ अंकतालिका में आठवें स्थान पर है। टीम प्लेऑफ की दौर से अभी आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचना लगभग असंभव है। हालांकि केकेआर बाकी बचे 3 मैच निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीतना चाहेगी और इसकी शुरुआत जीटी के खिलाफ करना चाहेगी।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: सोशल मीडिया कमेन्ट और नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर विवादों में अर्शदीप सिंह, PBKS ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
VHT 2025-26

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

16 May 2026 08:43 pm

Published on:

16 May 2026 08:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR vs GT: फिन एलेन ने मार – मार के किया गुजरात के गेंदबाजों का बुरा हाल, IPL इतिहास के दूसरे सबसे तेज शतक से चूके

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

KKR vs GT: फिन एलेन के बाद रघुवंशी और ग्रीन का तूफान, कोलकाता ने गुजरात को दिया 248 रनों का लक्ष्य

IPL 2026 GT vs KKR
क्रिकेट

KKR vs GT: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, IPL में 200 मैच खेलने वाले इकलौते विदेशी खिलाड़ी बने

Ajinkya Rahane and Sunil Narine
क्रिकेट

KKR vs GT: गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वरुण चक्रवर्ती की वापसी, देखें प्लेइंग 11

KKR vs GT IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026: सोशल मीडिया कमेन्ट और नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर विवादों में अर्शदीप सिंह, PBKS ने तोड़ी चुप्पी

VHT 2025-26
क्रिकेट

ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप

ICC cricket canada
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.