KKR vs GT: फिन एलेन ने मार – मार के किया गुजरात के गेंदबाजों का बुरा हाल, IPL इतिहास के दूसरे सबसे तेज शतक से चूके

एलन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंद पर चार चौके और 10 छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेली। इस दौरना उनका स्ट्राइक रेट 265.71 का रहा। एलन को साई किशोर ने राशिद खान के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया। इसी के साथ वे आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान फिन एलन ने 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह शानदार फॉर्म में नजर आए और अंगकृष रघुवंशी के साथ 95 रनों की साझेदारी की।