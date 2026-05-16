IPL 2026: सोशल मीडिया कमेन्ट और नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर विवादों में अर्शदीप सिंह, PBKS ने तोड़ी चुप्पी

Punjab Kings break silence on Arshdeep Singh: पंजाब किंग्स (PBKS) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने पहले सात मैचों में से छह जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार पांच मैच में हार का सामना करना पड़ा है और अब टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी मुश्किल नजर आ रही है। अब पंजाब किंग्स के पास कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं बची। बाकी बचे दोनों मैचों में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराना ही होगा, वरना इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो सकता है।