प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी ऋषभ पंत ने जीता सबका दिल, मैच के बाद दिया बेहद भावुक बयान

इस करारी हार के बाद CSK अब प्लेऑफ की रेस में भारी दबाव में आ गई है। अब उन्हें न सिर्फ अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद माना कि उनके गेंदबाजों का दिन खराब था और वे लखनऊ के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने अपनी प्लानिंग को सही से लागू नहीं कर पाए। हालांकि, इस झटके के बावजूद गायकवाड़ ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, समीकरण बहुत सिंपल हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस हमें अपना अगला मैच बेहतर करना है और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ना है।'