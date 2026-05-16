16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी ऋषभ पंत ने जीता सबका दिल, मैच के बाद दिया बेहद भावुक बयान

Rishabh Pant Statement After Winning Against CSK: IPL 2026 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया। भले ही लखनऊ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने एक ऐसा बयान दिया जिसने फैंस का दिल जीत लिया, वहीं सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हार की बड़ी वजह बताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 16, 2026

Rishabh Pant ipl 2026

LSG के कप्तान ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

Rishabh Pant Statement After Winning Against CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी है। शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर अपने होम ग्राउंड के सफर का अंत एक धमाकेदार जीत के साथ किया। लखनऊ की इस जीत ने चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया है।

जीत के बाद ऋषभ पंत ने क्या कहा?

मैच जीतने के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए। उन्होंने टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'जीत दर्ज करना हमेशा अच्छा लगता है। भले ही हमारा सीजन जैसा भी खत्म हो रहा हो, लेकिन हमारे पास मैदान पर उतरकर खेलने की एक बड़ी वजह थी। हम इस तरह का खेल दिखाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। चार तेज गेंदबाजों की रणनीति हमारे लिए काम कर रही है। हमारे पास जो टीम है, मैं फिर से कहूंगा कि वह वाकई कमाल की है। बस एक ही चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वह है किसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा सोच-विचार करना।'

नंबर 4 पर क्यों नहीं आए पंत?

इस मैच में जब पंत अपनी रेगुलर बैटिंग पोजीशन (नंबर 4) पर बल्लेबाजी करने नहीं आए। मैच के बाद उन्होंने खुद इसके पीछे की वजह का खुलासा किया। पंत ने कहा, 'मैं आज बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों न उन खिलाड़ियों को आजमाया जाए जो ज्यादा नहीं खेल पाए हैं। मैं खुद क्रीज पर जाना चाहता था, लेकिन कभी-कभी आपको कुछ फैसलों का सम्मान करना पड़ता है।'

गायकवाड़ ने मानी गेंदबाजों की गलती

इस करारी हार के बाद CSK अब प्लेऑफ की रेस में भारी दबाव में आ गई है। अब उन्हें न सिर्फ अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद माना कि उनके गेंदबाजों का दिन खराब था और वे लखनऊ के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने अपनी प्लानिंग को सही से लागू नहीं कर पाए। हालांकि, इस झटके के बावजूद गायकवाड़ ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, समीकरण बहुत सिंपल हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस हमें अपना अगला मैच बेहतर करना है और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ना है।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

16 May 2026 01:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी ऋषभ पंत ने जीता सबका दिल, मैच के बाद दिया बेहद भावुक बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

ICC ने कनाडा क्रिकेट टीम को दिया बड़ा झटका, छह महीने के लिए फ्रीज किए फंड

ICC freezes Cricket Canada funds
क्रिकेट

KKR vs GT: आज IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में गुजरात टाइटंस सबसे पहले करेगी अपना टिकट पक्का, KKR से होगी भिड़ंत

Gujarat Titans Playoffs Qualification, गुजरात टाइटंस (GT)
क्रिकेट

IPL 2026: आज गुजरात के पास चमकने का दोहरा मौका! ऑरेंज और पर्पल कैप पर टाइटंस की नजर

Sai Sudharsan Orange Cap Runs , Kagiso Rabada Purple Cap Wickets IPL 2026 , Shubman Gill Run Record Today Match
क्रिकेट

CSK के खिलाफ जीत के बाद ऋषभ पंत को लगा बड़ा झटका, BCCI ने ठोका भारी भरकम जुर्माना

Rishabh Pant fined
क्रिकेट

‘पेपर-नोट पर बैन लगाओ’, दिग्गज क्रिकेटरों ने आकाश सिंह के वायरल चिट सेलिब्रेशन को बताया बकवास

Akash Singh Viral Celebration
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.