ICC ने कनाडा क्रिकेट टीम को दिया बड़ा झटका, छह महीने के लिए फ्रीज किए फंड

ICC freezes Cricket Canada funds: क्रिकेट कनाडा को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं के कारण छह महीने के लिए उसकी फंडिंग रोक दी है। यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले साल कई एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े विवादों की वजह से कनाडाई क्रिकेट पहले से ही कड़ी जांच के दायरे में है। इस कार्रवाई से उसके क्रिकेट ऑपरेशन या हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम पर तत्‍काल असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन, आईसीसी पर निर्भरता क्रिकेट कनाडा को फाइनेंशियली बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।