KKR vs GT: आज IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में गुजरात टाइटंस सबसे पहले करेगी अपना टिकट पक्का, KKR से होगी भिड़ंत

Gujarat Titans became the first team to qualify: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आधे सफर तक गुजरात टाइटंस (GT) की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल है। अपने शुरुआती 7 मैचों में से टीम सिर्फ 3 मैच जीत पाई थी और पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे चल रही थी। टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप था और एक बार फिर साफ दिख रहा था कि टीम सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर के भरोसे चल रही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। 12 मैच खत्म होने के बाद आज गुजरात टाइटंस लगातार 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अब उन्हें प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए सिर्फ एक और जीत की जरूरत है और वो ऐसा करने वाली इस सीजन की पहली टीम बन जाएंगे।