KKR vs GT: आज IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में गुजरात टाइटंस सबसे पहले करेगी अपना टिकट पक्का, KKR से होगी भिड़ंत

गुजरात टाइटंस (GT) (Photo - IANS)
Gujarat Titans became the first team to qualify: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आधे सफर तक गुजरात टाइटंस (GT) की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल है। अपने शुरुआती 7 मैचों में से टीम सिर्फ 3 मैच जीत पाई थी और पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे चल रही थी। टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप था और एक बार फिर साफ दिख रहा था कि टीम सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर के भरोसे चल रही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। 12 मैच खत्म होने के बाद आज गुजरात टाइटंस लगातार 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अब उन्हें प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए सिर्फ एक और जीत की जरूरत है और वो ऐसा करने वाली इस सीजन की पहली टीम बन जाएंगे।
गुजरात का यह सीजन किसी रोलर-कोस्टर राइड जैसा रहा है। उन्होंने शुरुआती दो मैच गंवाए, फिर लगातार तीन मैचों में जीत दर्ज की। इसके बाद मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें एक करारी शिकस्त दी (99 रनों की बड़ी हार) और फिर अगले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भी मात मिली। बेंगलुरु से हारने के बाद तो जैसे गुजरात ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। टीम ने अपनी कमियों को सुधारा और लगातार 5 मैच जीतती चली गई।
इस दौरान उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 77 रनों से और हैदराबाद (SRH) को 82 रनों के विशाल अंतर से धूल चटाई। जेसन होल्डर जैसे के आने से टीम को गहराई मिली और वॉशिंगटन सुंदर के छोटे मगर धमाकेदार कैमियो ने टीम को बेहतरीन फिनिशर दिया। अब गुजरात 12 मैचों में 16 अंकों (8 जीत) के साथ प्लेऑफ के बिल्कुल करीब है।
दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कहानी बिल्कुल उलट रही है। उनका सीजन का पहला हाफ बेहद खराब रहा, जहां वे शुरुआती 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए (पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश में धुलने से सिर्फ 1 पॉइंट मिला था)।
इसके बाद केकेआर ने शानदार वापसी की और लगातार 4 मैच जीते, लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के हाथों मिली 6 विकेट की हार ने उनके समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आज ईडन गार्डन्स (Kolkata) में अगर केकेआर हारती है, तो वो पूरी तरह बाहर है, लेकिन उनकी किस्मत दूसरों के नतीजों पर टिक जाएगी। केकेआर के अब 3 मैच बचे हैं और तीनों ही उनके होम ग्राउंड पर हैं।
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