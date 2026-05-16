पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार पहली इनिंग में हुई। वे 349/5 पर थे और बड़ी लीड की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अपने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 19 रन पर गंवा दिए। मोहम्मद रिजवान का आउट होना ड्रेसिंग रूम में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। विकेटकीपर-बैटर 59 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जब उन्होंने एक गैर-जरूरी अटैकिंग शॉट खेला और एक जरूरी मौके पर आउट हो गए। खबर है कि कोचिंग स्टाफ ने बाद में उनसे सीरियस बातचीत की। कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ी को डांटा नहीं, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझने को कहा।