CSK playoffs qualification scenario: एलएसजी से हार के बाद भी प्लेऑफ के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है सीएसके? यहां समझें पूरा गणित

CSK playoffs qualification scenario: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स से हारने के बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की राह और भी मुश्किल हो गई है। रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम इस मैच में प्रबल दावेदार के तौर पर उतरी थी, क्योंकि वह सबसे निचले पायदान पर मौजूद टीम के खिलाफ खेल रही थी। फिर भी ऐसा हो न सका, क्योंकि मिचेल मार्श की 90 रनों की तूफानी पारी के दम पर एलएसजी ने 188 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।