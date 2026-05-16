CSK playoffs qualification scenario: एलएसजी से हार के बाद भी प्लेऑफ के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है सीएसके? यहां समझें पूरा गणित

चेन्नई सुपर किंग्स। (फोटो सोर्स: IANS)
CSK playoffs qualification scenario: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स से हारने के बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की राह और भी मुश्किल हो गई है। रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम इस मैच में प्रबल दावेदार के तौर पर उतरी थी, क्योंकि वह सबसे निचले पायदान पर मौजूद टीम के खिलाफ खेल रही थी। फिर भी ऐसा हो न सका, क्योंकि मिचेल मार्श की 90 रनों की तूफानी पारी के दम पर एलएसजी ने 188 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।
ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम से हारने के बाद सीएसके 12 मैचों में 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बनी हुई है। इस हार के बाद अब सीएसके ज्यादा से ज्यादा 16 अंक ही हासिल कर सकती है। हालांकि, फ्रैंचाइजी अभी भी दौड़ से बाहर नहीं हुई है और अभी भी शीर्ष चार में जगह बना सकती है। शीर्ष चार में क्वालीफाइ करने के लिए सीएसके को अपने बचे हुए दो मैच जीतने होंगे और वह भी बड़े अंतर से। यदि टीम लगातार दो मैच जीत लेती है तो 14 मैचों में उसके 16 अंक हो जाएंगे।
हालांकि सीएसके के लिए सिर्फ दोनों मैच जीतना ही काफी नहीं होगा, ऐसे में उसे अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। उसे सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स या राजस्थान रॉयल्स में से कम से कम किसी एक टीम के लड़खड़ाने की जरूरत होगी। यदि पंजाब अपने बचे हुए मैच जीत जाती है तो वह 17 अंकों तक पहुंच जाएगी, जो कि सीएसके से ज्यादा होंगे।
दूसरी ओर, यदि रॉयल्स और सनराइजर्स अपने बचे हुए मैच जीत जाते हैं, तो उनके 18 अंक हो जाएंगे। एक मैच में हार और दो मैचों में जीत मिलने पर राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों तक पहुंच जाएगी, जो कि सीएसके के अंकों के बराबर ही होगा। सनराइजर्स के लिए भी एक हार और एक जीत उन्हें 16 अंकों तक पहुंचा देगी। लेकिन, अगर सीएसके अपने बचे हुए दो मैच हार जाती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
सीएसके का अगला मुकाबला सोमवार 18 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हैं। इसके बाद सीएसके अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाएगी, जहां 21 मई को उसका आखिरी लीग मैच गुजरात टाइटन्स के खिलाफ होगा।
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