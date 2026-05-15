15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

LSG vs CSK: काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी, मैच से पहले रखा एक मिनट का मौन, जानें क्या है वजह

उत्तर प्रदेश में हाल ही में आए आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की वजह से 26 जिलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों और अंपायरों ने एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 15, 2026

CSK vs LSG IPl 2026

दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैच अधिकारी काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे (photo -IPL)

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) और पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जा रहा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैच अधिकारी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे।

इस वजह से काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी

उत्तर प्रदेश में हाल ही में आए आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की वजह से 26 जिलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों और अंपायरों ने एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद पंत ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। विकेट थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए हम पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे। एक टीम के रूप में हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। हम भरोसे पर चलने वाली टीम हैं। इस सीजन हम कुछ नई चीजें आजमा रहे हैं और अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि इस सीजन हमने जैसा प्रदर्शन किया है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन कई सकारात्मक बातें भी हैं। हमें हर दिन बेहतर बनना होगा। हमने इस मैच में दो बदलाव किए हैं।"

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "पीली जर्सी पहनना हमेशा एक विशेषाधिकार होता है। पिच में थोड़ी नमी है। अगर हम अच्छी शुरुआत करें और 170-180 तक पहुंचें तो यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर साबित होगा। हमने भी कुछ बदलाव किए हैं, स्पेंसर जॉनसन अपना डेब्यू कर रहे हैं और गुरजपनीत अकील की जगह आए हैं।"

सीएसके के पास टॉप 4 में जाने का मौका

CSK का यह सीजन का 12वां मैच है। 11 मैचों में 6 जीत के साथ टीम 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए CSK इस मैच में बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी। जीत की स्थिति में टीम इस सीजन पहली बार टॉप-4 में जगह बना सकती है। CSK ने अपने पिछले तीन मैच लगातार जीते हैं।

दूसरी ओर, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी LSG का यह 12वां मैच है। टीम अभी सिर्फ 3 मैच जीत सकी है और 6 अंक के साथ दसवें स्थान पर है। LSG अपने घरेलू मैदान पर आत्मविश्वास बढ़ाने और फैंस को खुशी देने के लिए जीत की कोशिश करेगी। सीजन के पहले मुकाबले में CSK ने LSG को 5 विकेट से हराया था।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Playoff Scenario: गुजरात और बेंगलुरु का प्लेऑफ लगभग पक्का, अगर ऐसा हुआ तो टॉप 2 पर फिनिश करेगा चेन्नई, पढ़ें पूरा समीकरण
क्रिकेट
IPL 2026 Playoff Scenario

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

15 May 2026 08:24 pm

Published on:

15 May 2026 08:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / LSG vs CSK: काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी, मैच से पहले रखा एक मिनट का मौन, जानें क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

LSG vs CSK: लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दोनों टीमों ने किए ये बदलाव, देखें प्लेइंग 11

ipl 2026 csk vs lsg Jamie Overton celebrating wicket
क्रिकेट

बिहार के लाल ईशान किशन पर हुई नोटों की बारिश, वर्ल्ड कप जिताने पर CM सम्राट चौधरी ने थमाया 1 करोड़ का चेक

ishan kishan bihaar cm samrat choudhary 1 crore check t20 world cup 2026 winner
क्रिकेट

IPL 2026: सीएसके ने पिछले तीन दिन में साइन किए तीन नए खिलाड़ी, खलील की जगह कुलदीप यादव को टीम से जोड़ा

CSK
क्रिकेट

IPL 2026 Playoff Scenario: गुजरात और बेंगलुरु का प्लेऑफ लगभग पक्का, अगर ऐसा हुआ तो टॉप 2 पर फिनिश करेगा चेन्नई, पढ़ें पूरा समीकरण

IPL 2026 Playoff Scenario
क्रिकेट

GT के खिलाफ मैच से पहले KKR को लगा बड़ा झटका, स्टार रचिन रविंद्र ने अचानक छोड़ा साथ, जानें घर वापस लौटने की वजह

Rachin Ravindra
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.