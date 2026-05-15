LSG vs CSK: काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी, मैच से पहले रखा एक मिनट का मौन, जानें क्या है वजह

टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद पंत ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। विकेट थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए हम पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे। एक टीम के रूप में हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। हम भरोसे पर चलने वाली टीम हैं। इस सीजन हम कुछ नई चीजें आजमा रहे हैं और अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश कर रहे हैं।