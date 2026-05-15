IPL 2026: सीएसके ने पिछले तीन दिन में साइन किए तीन नए खिलाड़ी, खलील की जगह कुलदीप यादव को टीम से जोड़ा

सीएसके में शामिल किए गए कुलदीप ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था। वह आरआर के लिए साल 2023 में भी खेले थे। दो सीजन के दौरान खेले 3 मैचों में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। खलील अहमद आईपीएल 2026 में सीएसके की तेज गेंदबाजी का प्रमुख चेहरा थे। वह 5 मैच खेले जिसमें उन्हें 2 विकेट मिला था। इंजरी की वजह से उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा। खलील के दाहिने क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी। ऑपरेशन के बाद वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।